Son dakika: Fenerbahçe'den Zeki Çelik ve Cengiz Ünder atağı! A Milli Takım'ın yıldızları adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Rakibini eleyerek 3. ön eleme turuna adım atmayı hedefleyen sarı - lacivertlilerde transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ZEKİ ÇELİK VE CENGİZ ÜNDER HAMLESİ

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, Türk oyunculara yöneldi. İsmail Kartal'ın elini rahatlatmak isteyen sarı - lacivertlilerde gündeme Zeki Çelik ve Cengiz Ünder isimleri geldi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'nın sağ bek bölgesine Leeds United'dan Rasmus Kristensen'i transfer etmesinin ardından ikinci plana düşen Zeki Çelik'in takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

İKNA EDİLİRSE...

Bu durum sonrasında Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve Roma ile prensipte el sıkıştığı aktarıldı. Milli futbolcunun ikna edilmesi halinde Çelik'in sarı - lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER ATAĞI

Öte yandan hücum hattını da yerli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı - lacivertlilerin radarında bir süredir Cengiz Ünder bulunuyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, milli futbolcu için Marsilya ile resmi görüşmelere başladı.

A Spor da sarı - lacivertlilerin Ünder için 8+2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu, Marsilya'nın ise beklentisinin daha yüksek olduğunu duyurdu.

