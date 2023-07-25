SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'den Zeki Çelik ve Cengiz Ünder atağı! A Milli Takım'ın yıldızları adım adım Kadıköy'e...

Son dakika: Fenerbahçe'den Zeki Çelik ve Cengiz Ünder atağı! A Milli Takım'ın yıldızları adım adım Kadıköy'e...

25.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklar devam ediyor. Transfer dönemini oldukça hızlı geçiren sarı - lacivertliler, yerli kontenjanında yer açmak için Türk oyunculara odaklandı. Kanarya, bu durum sonrasında gündemine Roma'dan Zeki Çelik ve Marsilya'dan Cengiz Ünder'i aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Rakibini eleyerek 3. ön eleme turuna adım atmayı hedefleyen sarı - lacivertlilerde transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ZEKİ ÇELİK VE CENGİZ ÜNDER HAMLESİ

AA-20221119-29481898-29481897-TURKIYE_CEKYA (Large)

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, Türk oyunculara yöneldi. İsmail Kartal'ın elini rahatlatmak isteyen sarı - lacivertlilerde gündeme Zeki Çelik ve Cengiz Ünder isimleri geldi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

1406862385 (1)

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'nın sağ bek bölgesine Leeds United'dan Rasmus Kristensen'i transfer etmesinin ardından ikinci plana düşen Zeki Çelik'in takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

İKNA EDİLİRSE...

celik-3

Bu durum sonrasında Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve Roma ile prensipte el sıkıştığı aktarıldı. Milli futbolcunun ikna edilmesi halinde Çelik'in sarı - lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER ATAĞI

thumbs_b_c_a10755c5f83f581c1e207b89e4863f9d

Öte yandan hücum hattını da yerli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı - lacivertlilerin radarında bir süredir Cengiz Ünder bulunuyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, milli futbolcu için Marsilya ile resmi görüşmelere başladı.

A Spor da sarı - lacivertlilerin Ünder için 8+2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu, Marsilya'nın ise beklentisinin daha yüksek olduğunu duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan sürpriz transfer!Galatasaray'dan sürpriz transfer!
Her şey o telaffuzla başladı!Her şey o telaffuzla başladı!
Bartra'nın transferini Türk dizisiyle duyurdular!Bartra'nın transferini Türk dizisiyle duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Roma Zeki Çelik Marsilya son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.