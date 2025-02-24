SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak sözler!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle tamamlanırken, Süper Lig'de tam 55 yıl sonra yabancı bir hakem düdük çaldı.

Sloven hakem, mücadelede 35 kez faul düdüğü çaldı. Galatasaray'ın 20, Fenerbahçe'nin ise 15 kez faul yaptığını işaret etti. Vincic, derbide sarı kartına 9 kez başvurdu.

Karşılaşmanın ardından Okan Buruk hakemin performansına yönelik yoğun eleştirilerde bulunurken, Vincic'e tepki gösterdi ve çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"MOURINHO'NUN AĞLAMASI UZUN SÜRDÜ"

"Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!"

"NEREDEYSE VOLEYBOL OYNADI"

"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı."

"TÜRK OLDUĞU İÇİN..."

"Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim.

"DEVAMLI FAUL ÇALDI"

Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."