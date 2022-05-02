Son dakika: Fenerbahçe derken Joachim Löw'ün yeni takımı belli oldu!

Son dakika haberleri: Sezon sonunda Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmayı planlayan Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevi için adaylarını belirledi. Bu adaylar arasında adı, Fenerbahçe'yle sık sık anılan Joachim Löw ismi güçlü bir şekilde yerini koruyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Paris Saint-Germain, Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte, Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw ve Spezia'da görev yapan eski futbolcusu Thiago Motta ile ilgileniyor.

ANLAŞMA CONTE'YE BAĞLI

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde PSG'nin ilk olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istediği belirtiliyordu. Ancak aktarılan bilgilere göre İtalyan teknik adam ile kulüp arasında henüz kesinleşmiş bir durum yok ve anlaşma Conte'ye bağlı.

JOACHİM LÖW ADAYLAR ARASINDA

Eğer PSG Conte ile anlaşmaya varamaz ise Fenerbahçe 'nin de listesinde yer aldığı iddia edilen Alman teknik direktör Joachim Löw ile masaya oturabilir. Tecrübeli çalıştırıcı Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bırakmasından bu yana bir takım çalıştırmıyordu ve ismi gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile anılmıştı.

ERIK TEN HAG OLMADI

Teknik direktörlük pozisyonu için ilk hedef olarak Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag'ı belirleyen PSG, Hollandalı çalıştırcının Manchester United ile anlaşması üzerine rotasını diğer adaylara çevirdi.

