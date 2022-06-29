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Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor artık Fenerbahçeli...

29.06.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Emre Mor Fenerbahçe'de! Sarı - lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerini bitirmişti. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Emre Mor transferini resmen açıkladı.

Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor artık Fenerbahçeli...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasıyla birlikte heyecanlanan taraftarlar, gerçekleştirilecek transferleri merakla bekliyordu. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'ya imza attıran Fenerbahçe, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ve performansıyla yeniden çıkışa geçen Emre Mor transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."

"10 MİLYON EURO BİLE VERSELER SATMAM"

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Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 24 yaşındaki futbolcunun transferini "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse satmam. Sözümü tutarım." şeklinde açıklamıştı.

EMRE MOR KİMDİR?

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24 Temmuz 1997'de Danimarka'da dünyaya gelen Emre Mor, Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğudur. 2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır ve sol ayağı ile futbolu çok beğenilen genç oyuncu olarak sağ kanat mevkinde oynamaktadır.

KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol, 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.

GALATASARAY'DA DA OYNADI

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2016 yılında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, 2017'de 13 milyon euro'ya Celta Vigo'nun yolunu tuttu. 1 Ağustos 2019'da Galatasaray'a kiralanan Mor, devre arasında Olympiakos'a gitti. Sezon sonunda Yunan ekibinden ayrılarak İspanyol takımına geri dönen Emre, 26 Ağustos 2021'de de Karagümrük'e imza atmıştı.


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