Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlediler, o yıldıza hayran kaldılar!

Son dakika haberleri: Son olarak ligde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe, son 8 maçında 7. galibiyetini almıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişi sonrasında büyük bir sıçrama yapan sarı - lacivertliler, ikinci sıraya kadar yükselmişti. Bu yükseliş futbolcuların performansına da yansımış ve dev kulüpler, Fenerbahçeli yıldızlar için sıraya girmişti...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken büyük bir çıkış gösterdi ve Konyaspor'u geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

İSMAİL KARTAL'LA BÜYÜK SIÇRAMA

13 Ocak’ta göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal, çıktığı 12 lig maçında 2.25’lik puan ortalaması yakaladı, takımını ayağa kaldırdı ve kara bulutları dağıtarak herkesin beğenisini topladı.

KIM MIN-JAE'Yİ DERBİDE İZLEDİLER

Galatasaray ile oynanan derbide birçok büyük kulübün gözlemcisi, karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae de derbide yakından izlenen isimlerden biri oldu.

NAPOLI TAKİPTE

İtalya Ligi Serie A devi Napoli, uzun süredir takip ettiği Kim Min-Jae'yi son Galatasaray maçında izlemişti. İtalyan ekibi, derbi sonrasında 25 yaşındaki savunmacıyı takımdan ayrılmaya hazırlanan Rrahmani’nin bir numaralı alternatifi olarak belirlemişti.

TOTTENHAM, KIM İÇİN DEVREDE

Kim için devreye giren son ekip, Antonio Conte yönetimindeki Tottenham oldu. İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu Beijing Guoan’da oynadığı dönemden beri izliyor. Tottenham da Galatasaray derbisine gözlemci göndermiş ve Kim için yeni bir rapor hazırlatmıştı.

CONTE'YE OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Antonio Conte'ye sunulan raporda; Kim’in uzun süredir izlendiği, 3'lü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşüldüğü ifade edildi.

CONTE, YEŞİL IŞIK YAKTI

İtalyan menajerin de 25 yaşındaki stoper için yeşil ışık yakıp, ‘adaylarımız arasında yer alabilir’ şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi. Minjae Kim’i ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Everton’ın da yakın takibe aldığı ve sezon sonuna kadar maçlarını izleyeceği öğrenildi.

"23 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR"

Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde ‘23 milyon Euro’ya (363 milyon TL) serbest kalır’ maddesi olduğu ve yönetimin daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi.

DERBİDE KUSURSUZA YAKIN OYNADI

Kim, birçok gözlemcinin yer aldığı Galatasaray derbisinde hatasız bir futbol oynamış, tam 8 atak uzaklaştırmıştı.



