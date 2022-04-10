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SON DAKİKA | Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! Torrent'in kader maçı, Kerem'in son durumu...

10.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için nefesler tutulu. Süper Lig'in 32. haftasındaki dev mücadelesine saatler kala iki takımın da ilk 11'leri netleşmeye başladı. Kadıköy'deki dev mücadele için Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun son anda netlik kazanması beklenirken, Torrent için de adeta bir kader maçı olacak. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! Torrent'in kader maçı, Kerem'in son durumu...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. 20.30'da başlayacak dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan olacak.

TORRENT İÇİN KADER MAÇI

Fenerbahçe derbisi Fatih Terim’in ayrılığının ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent’in de geleceğini belirleyecek.

torrent

İKİ BAŞKAN ADAYININ TORRENT KARARI

Habertürk'te yer alan habere göre; 30 Nisan’da yapılacak seçimde göreve gelecek olan iki aday Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu şu an için Dominik Torrent’le çalışmayı düşünmüyor.

Ancak İspanyol teknik adamın Fenerbahçe derbisini kazanması ve sonraki haftalarda takımına iyi futbol oynatarak galibiyetlere devam etmesi durumunda, yeni yönetimin Torrent’e gelecek sezonda da şans verebileceği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Süper Lig’de bu akşam Kadıköy deplasmanına çıkacak olan Galatasaray‘da hafif sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu‘nun durumu maç saatinde belli olacak.

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Karşılaşma öncesi yapılan ısınma çalışmalarında kendisini deneyecek olan Kerem, kasığında ciddi bir ağrı hissetmezse derbiye ilk 11’de başlayacak. Ancak derbide erken bir değişikliğe gitmek istemeyen teknik direktör Dominic Torrent, ısınma sırasında ağrı hissetmesi durumunda Kerem’i riske etmeyecek.

KEREM'İN YERİNE EMRE KILIÇ GÖREV ALABİLİR

Fenerbahçe önünde Kerem olmazsa Babel’i sağ kanada çekmeyi planlayan İspanyol hocanın, Emre Kılınç’ı sol kanatta görevlendireceği öğrenildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem (Emre), Cicaldau, Babel, Gomis.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

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ENERBAHÇE’DEN 19 PUAN

Fenerbahçe inişli çıkışlı bir grafik çizdiği bu sezon son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı ve ikincilik için oldukça iddialı duruma geldi.

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GALATASARAY KADIKÖY'DE 1967 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 1967 gündür kaybetmiyor. Cimbom, sarı-laciverlilerin sahasındaki son iki maçını da kazandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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