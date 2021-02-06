SON DAKİKA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde forma gelişmesi!

Süper Lig 'in 24. haftasında Fenerbahçe bu akşam saat 19:00'da Ülker Stadı'nda Galatasaray 'ı konuk edecek. Dev maç öncesinde her iki takımın giyeceği forma ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Ev sahibi konumunda olan Fenerbahçe'nin forma önceliği bulunuyor. Bu nedenle sarı lacivertliler, klasik çubuklu formayı bu akşam oynayacakları Galatasaray derbisinde giymek istediklerini belirttiler. Ancak bu sezon her iki takımın da klasik formalarının sırtı aynı renkte (sarı) olduğundan; müsabaka hakemleri muhtemel bir karışıklığı ve TV başında izleyenlerin seyir zevkine tesir edecek bir görüntüyü engellemek adına iki takımdan en az birinin alternatif forma giymesini istiyor.



