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Son dakika: Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında ilginç an! "Bilica, sen misin?"

29.04.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı - lacivertliler karşılaşmanın 53. dakikasında bir penaltı kazandı. Gaziantep FK'nın iki futbolcusu penaltı noktasına kramponlarıyla zarar vermeye çalışınca saha karıştı, akıllara ise Bilica geldi. Sosyal medyada, "Bilica, sen misin?" tarzı yorumlar yapıldı.

Son dakika: Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında ilginç an! "Bilica, sen misin?"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşma, nefes kesti. Sarı - lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılırken, maçın 53. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası gerilim yaşandı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-2 mağlup etti.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Diego Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc kaydetti.

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SERDAR YERDE KALDI, PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI

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Karşılaşmanın 53. dakikasında Serdar Dursun, Gaziantep FK ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı düdüğünü çaldı.

BEYAZ NOKTAYA ZARAR VERMEK İSTEDİLER

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Penaltı öncesi Gaziantep FK'da futbolcular itirazlarda bulunurken, Amedej Vetrih ve Stelios Kitsiou penaltı noktasına kramponlarıyla zarar vermek istedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

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O sırada Ferdi Kadıoğlu koşarak rakip oyuncuları oradan uzaklaştırmak istedi. Ferdi'nin bu hamlesi sonrasında ceza sahası içi karıştı ve iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

  1. dakikaya kadar uzayan süreç sonrası topun başına geçen Serdar Dursun, penaltıyı gole çeviremedi.

AKILLARA BILICA GELDİ

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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010 tarihindeki lig maçında sarı-lacivertli takımın ''Bilica'' lakaplı Brezilyalı futbolcusuFabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışıöncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi.

Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Volkan Demirel kurtararak, ezeli rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Gaziantep FK
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