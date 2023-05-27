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Son dakika: 'Fenerbahçe görüşüyor' diyerek duyurdular! Dünyaca ünlü hoca için Kadıköy iddiası...

27.05.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybını bekliyor. Antalyaspor'u yenmesi ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde şampiyonluk şansını Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbiye taşıyacak olan sarı - lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: 'Fenerbahçe görüşüyor' diyerek duyurdular! Dünyaca ünlü hoca için Kadıköy iddiası...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 3-0 mağlup etmiş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmişti. Spor Toto Süper Lig'in de 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

JESUS'UN DURUMU BELİRSİZ

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Fenerbahçe, sezon başında teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Portekizli çalıştırıcının kontratının yenilenip yenilenmeyeceği merak edilirken, sarı - lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

'TITE VE FENERBAHÇE'

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Son olarak Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ve Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrasında görevinden ayrılan teknik direktör Tite'nin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

UOL Esporte'nin haberine göre Tite, Brezilya dışından 4 takımla görüşüyor ve bu ekiplerden biri de Fenerbahçe...

CORINTHIANS'I REDDETTİ

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62 yaşındaki hocanın Corinthians'tan gelen teklifi geri çevirdiği ve ailesine 2023 yılı içinde Brezilya'da çalışmayacağına dair söz verdiği belirtildi. Bu nedenle Tite'nin yurt dışından ekiplerle temas halinde olduğu kaydedildi.

"KARAR VERMİŞ DEĞİL"

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Haberi gündeme getiren Bruno Andrade, "Al Hilal ile yapılan görüşmelere paralel olarak Tite'nin üç kulüple daha görüştüğünü öğrendim. Tite, kariyerindeki bir sonraki adımın ne olacağına hala karar vermiş değil. Yunanistan'dan Olympiakos'la, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe olduğunu tahmin ettiğim bir Türk ekibiyle ve Japonya'dan bir takımla görüşüyor." sözlerini kullandı.


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