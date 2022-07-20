Son dakika Fenerbahçe haberi: Dinamo Kiev Fenerbahçe maçında Jorge Jesus'a tepki! "Arda Güler nerde hoca?"

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Jesus mücadeleye 'Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Valenica' ilk 11'i ile başladı.

ARDA GÜLER TEPKİSİ!

İlk yarıda %60'a %40 topa sahip olma üstünlüğü ile mücadelenin hakimi Fenerbahçe olsa da kilidi bir türlü açamazken, Kiev kalecisi Bushchan'ın etkili performansıyla da gol sesi çıkmadı. Rövanş için ilk turdan avantajı cebine koymak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte taraftarlar Jorge Jesus'a 'Arda Güler' tepkisinde bulundu. Kimi taraftarlar tecrübeli hocaya 'Arda neden 11'de başlamadı' derken, bazı taraftarlar sosyal medyada 'Arda girene kadar gol atamayız' yorumunda bulundu.

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