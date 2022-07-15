Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini çabuk doldurdu! Jorge Jesus onayı verdi, Nino geliyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezon transfer edilen Kim Min-Jae, gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sarı - lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinen Rennes ile anlaşmaya varan ve kısa süre içerisinde Fransız ekibine katılması beklenen Güney Koreli stoperin yerini ise çabuk dolduruyor...

GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTI

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'den boşalacak olan stoper bölgesine takviye için harekete geçilmişti. Sarı - lacivertliler, 25 yaşındaki savunmacının ayrılık ihtimaline karşılık alternatiflerle görüşmelere başlamıştı.

SICAK GELİŞME; NINO

Fenerbahçe'nin temasa geçtiği isimlerden biri olan Nino için sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Brezilya basınının haberine göre; sarı - lacivertli yönetim, Fluminense'de forma giyen ve bir süredir transferi için görüştüğü Nino için anlaşmaya vardı.

MENAJERİYLE TÜRKİYE'YE GELECEK

Haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da onay verdiği futbolcu ile menajerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek kulüple detayları görüşeceği ve imzaların atılacağı ifade edildi.

"JESUS, BENFICA'DAYKEN DE İSTİYORDU"

Öte yandan sarı - lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısının Benfica'yı çalıştırdığı dönemde de oyuncuyu transfer etmek istediği ifade edildi.

FLUMINENSE İLE 149 MAÇ

Fluminense'ye 14 Ocak 2020'de katılan ve 149 resmi maçta görev yapan Brezilyalı futbolcu, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

