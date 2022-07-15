Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini çabuk doldurdu! Jorge Jesus onayı verdi, Nino geliyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezon transfer edilen Kim Min-Jae, gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sarı - lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinen Rennes ile anlaşmaya varan ve kısa süre içerisinde Fransız ekibine katılması beklenen Güney Koreli stoperin yerini ise çabuk dolduruyor...
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'den boşalacak olan stoper bölgesine takviye için harekete geçilmişti. Sarı - lacivertliler, 25 yaşındaki savunmacının ayrılık ihtimaline karşılık alternatiflerle görüşmelere başlamıştı.
Fenerbahçe'nin temasa geçtiği isimlerden biri olan Nino için sıcak bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınının haberine göre; sarı - lacivertli yönetim, Fluminense'de forma giyen ve bir süredir transferi için görüştüğü Nino için anlaşmaya vardı.
Haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da onay verdiği futbolcu ile menajerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek kulüple detayları görüşeceği ve imzaların atılacağı ifade edildi.
Öte yandan sarı - lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısının Benfica'yı çalıştırdığı dönemde de oyuncuyu transfer etmek istediği ifade edildi.
Fluminense'ye 14 Ocak 2020'de katılan ve 149 resmi maçta görev yapan Brezilyalı futbolcu, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
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