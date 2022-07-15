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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini çabuk doldurdu! Jorge Jesus onayı verdi, Nino geliyor...

15.07.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezonun başında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer edilen Kim Min-Jae'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e katılması için geri sayım sürerken, sarı - lacivertliler Güney Koreli stoperin yerini hemen doldurdu. Brezilya ekiplerinden Fluminense'de forma giyen Nino'nun transferinde sona yaklaştı. Resmi imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini çabuk doldurdu! Jorge Jesus onayı verdi, Nino geliyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezon transfer edilen Kim Min-Jae, gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sarı - lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinen Rennes ile anlaşmaya varan ve kısa süre içerisinde Fransız ekibine katılması beklenen Güney Koreli stoperin yerini ise çabuk dolduruyor...

GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTI

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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'den boşalacak olan stoper bölgesine takviye için harekete geçilmişti. Sarı - lacivertliler, 25 yaşındaki savunmacının ayrılık ihtimaline karşılık alternatiflerle görüşmelere başlamıştı.

SICAK GELİŞME; NINO

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Fenerbahçe'nin temasa geçtiği isimlerden biri olan Nino için sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Brezilya basınının haberine göre; sarı - lacivertli yönetim, Fluminense'de forma giyen ve bir süredir transferi için görüştüğü Nino için anlaşmaya vardı.

MENAJERİYLE TÜRKİYE'YE GELECEK

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Haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da onay verdiği futbolcu ile menajerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek kulüple detayları görüşeceği ve imzaların atılacağı ifade edildi.

"JESUS, BENFICA'DAYKEN DE İSTİYORDU"

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Öte yandan sarı - lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısının Benfica'yı çalıştırdığı dönemde de oyuncuyu transfer etmek istediği ifade edildi.

FLUMINENSE İLE 149 MAÇ

Fluminense'ye 14 Ocak 2020'de katılan ve 149 resmi maçta görev yapan Brezilyalı futbolcu, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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