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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae transferinde işler bir anda tersine döndü! Rennes'e gidiyor derken...

16.07.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezonun başında Çin'den transfer edilen Kim Min-Jae, gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e imza atacağı konuşulan Güney Koreli futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı ve Napoli devreye girdi. Bu hamlenin ardından ise transferde işler değişti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae transferinde işler bir anda tersine döndü! Rennes'e gidiyor derken...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve gösterdiği performansla sarı - lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Güney Koreli stoper Kim Min - Jae için flaş bir gelişme yaşandı. Rennes'in serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği başarılı futbolcu için devreye dünya devi girdi.

KIYASIYA YARIŞ

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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-Jae için Avrupa'da kıyasıya bir yarış gerçekleşiyor.

RENNES GÖRÜŞÜYORDU

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Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, sarı - lacivertli futbolcu için 18 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etmiş ve oyuncu ile görüşmelere başlamıştı.

NAPOLI DEVREYE GİRDİ

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Herkes; transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesini beklerken, İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Napoli devreye girdi ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

TEKLİF: 20 MİLYON EURO

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İtalyan basınının haberine göre; Napoli, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ve tüm parayı nakit olarak yatırmaya hazır olduklarını ifade etti.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

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Haberde Napoli'nin bu hamlesinin ardından Rennes transferinin askıya alındığı ve Güney Koreli stoperin İtalyan deviyle görüşme yapacağı aktarıldı.

KOULIBALY'NİN YERİNE

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Napoli'nin Kim Min-Jae için atağa geçmesinin nedeni olarak ise Kalidou Koulibaly'nin Chelsea'ye transfer olması gösterildi.

GENESIO, "BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

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Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kim Min Jae'yi beklediklerini söylemişti.

Genesio, "Kim Min Jae'yi bekliyoruz, savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.


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