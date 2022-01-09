Son dakika Fenerbahçe haberleri: Acun Ilıcalı'nın ilk transferleri Fenerbahçe'den! Kanarya'nın iki yıldızı Hull City forması giyecek

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ZORYA'DAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride bıraktığımız 1.5 sezonu Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık geçiren Allahyar Sayyadmanesh, 24 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken 4 de asist kaydetti. Artık Hull City forması giymesi beklenen İranlı golcü, ülkesinde benzetildiği Ronaldo'yla aynı ülkede futbol oynama fırsatı yakalayacak.

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Vitor Pereira'yla sezona çok iyi başlayan ancak daha sonra performası düşen Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe ile 22 karşılaşmaya çıktı. Sloven orta saha 3 gol katkısı verirken sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilmesi planlanan futbolcuların başında geliyor.



