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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbaçhe Dinamo Kiev maçında taraftardan Arda Güler tepkisi! Gerçek ortaya çıktı... İşte Arda Güler'in oynamama sebebi

28.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalara hız veren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesi rövanşında karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmiş, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalmıştı. Karşılaşmada birçok dikkat çeken an yaşanırken, Sarı-Lacivertli taraftarlar Arda Güler'in oynamaması nedeniyle Jesus'a tepki göstermişti. Genç yıldızın oynamama nedeni ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbaçhe Dinamo Kiev maçında taraftardan Arda Güler tepkisi! Gerçek ortaya çıktı... İşte Arda Güler'in oynamama sebebi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus liderliğinde devam eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'nde erken havlu atmıştı.

Jorge Jesus'un rövanş mücadelesindeki tercih ettiği 11 bazı isimler tarafından eleştirilirken, taraftarların da en çok tepki gösterdiği isimlerden biri Arda Güler'in oynanamaması olmuştu...

'ARDA NEDEN YOK?'

KOKO

Tecrübeli teknik adam genç oyuncuya ilk 11'de şans vermezken, yedek kulübesinde bulunan Güler'i sonradan da oyuna almamış ve taraftalar 'Ne yapıyorsun Jesus', 'Arda Güler neden oynamıyor' gibi yorumlarda bulunmuştu.

Taraftar yedek kulübeside oturan Arda Güler’in oyunun kitlendiği anlarda neden sahaya sürülmediğini merak ederken, gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

JESUS RİSKE ETMEDİ!

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Genç yıldız adayının sakatlığının olduğu, Dinamo Kiev maçından önce sadece bir kez takımla birlikte idmana katıldığı için Jorge Jesus’un riske etmediği belirtildi.

Jesus’un 17 yaşındaki Arda’ya güvendiği zaman içinde kendisine daha sık forma vererek önce rotasyon, sonra da ideal 11 oyuncusu olarak kullanmak istediği öğrenildi.


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Arda Güler fenerbahçe tepki
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