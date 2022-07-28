Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbaçhe Dinamo Kiev maçında taraftardan Arda Güler tepkisi! Gerçek ortaya çıktı... İşte Arda Güler'in oynamama sebebi

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus liderliğinde devam eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'nde erken havlu atmıştı.

Jorge Jesus'un rövanş mücadelesindeki tercih ettiği 11 bazı isimler tarafından eleştirilirken, taraftarların da en çok tepki gösterdiği isimlerden biri Arda Güler'in oynanamaması olmuştu...

'ARDA NEDEN YOK?'

Tecrübeli teknik adam genç oyuncuya ilk 11'de şans vermezken, yedek kulübesinde bulunan Güler'i sonradan da oyuna almamış ve taraftalar 'Ne yapıyorsun Jesus', 'Arda Güler neden oynamıyor' gibi yorumlarda bulunmuştu.

Taraftar yedek kulübeside oturan Arda Güler’in oyunun kitlendiği anlarda neden sahaya sürülmediğini merak ederken, gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

JESUS RİSKE ETMEDİ!

Genç yıldız adayının sakatlığının olduğu, Dinamo Kiev maçından önce sadece bir kez takımla birlikte idmana katıldığı için Jorge Jesus’un riske etmediği belirtildi.

Jesus’un 17 yaşındaki Arda’ya güvendiği zaman içinde kendisine daha sık forma vererek önce rotasyon, sonra da ideal 11 oyuncusu olarak kullanmak istediği öğrenildi.



