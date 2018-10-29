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Fenerbahçeli genç yıldızın ayağı kırıldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 08:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Oğuz Kaan şoku... Ankaragücü'ne evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe'de, 60. dakikada oyundan alınan Oğuz Kaan'ın fibula kemiğinin kırıldığı ve 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı

Fenerbahçeli genç yıldızın ayağı kırıldı!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler için kötü bir haber geldi.

Ankaragücü maçı sonrasında Oğuz Kağan Güçtekin'in ayak fibula kemğinde kırık tespit edildi. Oğuz Kağan'ın iyileşme sürecinin 3-4 ayı bulabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu bu sezon 3 maçta oynadı ve 166 dakika sahada kaldı.

Oğuz Kaan

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Oğuz Kaan Fenerbahçe ankaragücü Fibula kemiği

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