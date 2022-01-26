Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de oyuncu kalmadı! Hükmen mağlubiyet korkusu başladı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da çalışacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Kampa katılan oyunculardan daha çok katılamayan oyuncuların çokluğu sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Bunun yanında sakatlıkları süren oyuncularla birlikte toplam 9 kişi kampa dahil edilmedi.

KAMP BOMBOŞ KALDI

Milli takımlarında bulunan Enner Valencia, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Diego Rossi ile sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ile Arda Güler, kadroya alınmadı.

ALTYAPIDAN 10 FUTBOLCU VAR!

Fenerbahçe teknik heyeti kampa getirecek oyuncu bulamayınca altyapıdan 10 futbolcuyu dahil etti. İşte tam liste... Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR...

Fenerbahçe'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle taraftar lig maçlarının ertelenmesini talep ediyor. Olası bir salgın konusunda sahaya çıkacak oyuncu bile bulunmayabilir. Aynı sorunu Beşiktaş'ta yaşamıştı. Antalyaspor'u yenip Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından en az 5 futbolcusu koronavirüse yakalanan siyah-beyazlılarda acil önlem alınmıştı. Diğer futbolcularla yan yana bulundukları için hepsinin aynı anda koronavirüse yakalanması durumunda hükmen mağlubiyet kararı bile alınabilirdi. TFF'nin kuralları bu konuda çok net!

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

FENERBAHÇE ACİL ÖNLEM PLANI ALIYOR

Fenerbahçe, pozitif çıkan oyuncuların ardından diğer futbolcuları da acil olarak koronavirüs testinden geçiriyor. Eğer diğer futbolcular da temastan dolayı pozitif çıkarsa önümüzdeki haftalarda büyük bir problem yaşanabilir. Bu olayın yaşanmaması için Fenerbahçe teknik heyeti acil olarak harekete geçti.

9'UN ALTIN İNERSE HÜKMEK MAĞLUBİYET

(5. MADDE - 9. FIKRA)

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.

