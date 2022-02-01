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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe muradına erdi! Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...

01.02.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevden ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen İsmail Kartal'ın yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Ali Koç'un yıllardır istediği Alman teknik adam Joachim Löw sonunda ikna oldu ve Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Ali Koç ile son bir görüşme yapan tecrübeli teknik adamla mütabakata varıldı. Löw, kendisini Fenerbahçe'ye 3 yıl bağlayacak sözleşmeyi yakın zamanda imzalayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe muradına erdi! Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ali Koç, uzun süredir peşinde olduğu Joachim Löw ile anlaşmaya vardı. Alman teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw ile son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı.

3 YILLIK İMZAYI ATACAK

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Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Löw zaten Fenerbahçe'ye gelmeyi çoktan kabul etmişti fakat şartlarını Ali Koç ve yönetimine sunup beklemeye geçti. Alman Teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw ile son bir görüşme yaptı ve yeni sezon için resmen el sıkıştı. Löw'ün sözleşme süresi 3 yıl olacakç

ALT YAPI BİLE ONA VERİLECEK

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Fenerbahçe'nin anlaştığı Löw, kulüpte adeta uçan kuştan bile haberdar olacak. Yönetimden tam yetki isteyen Alman teknik adam, alt yapı ile de kendisi ilgilenecek. Oyuncuların dışarıdaki hayatına bile dahil olmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının resmi imzayı ne zaman atacağı ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
UEFA KUPASINI 2.DEFA ÜLKEMİZDE GÖRMEK İSTİYORUZ
fener 3 sene dayanacak sabır yok.zamaninda geldi sutladilar.3 büyüklerde ki sorun hep aynı.gelir gelmez şampiyon yapması beklenir.kanimca önümüzdeki sezon ikinci yarısının başında kovulur
bundan Löw'ün haberi var mı acaba? bu beceriksiz yönetim hiç bir halt edemez Löw'ü de getiremez.3 5 yıldır Fenerbahçemize verdiği zararlar, yaptığı yanlış transferler de bunun kanıtıdır..bunların Fenerbahçe'ye en büyük hizmetleri istifa edip gitmek olacaktır.

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