Cocu'nun yerine ilk aday belli oldu!

Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Phillip Cocu ile Ocakta yolların ayrılması durumunda ilk aday belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Devre arasına kadar teknik direktör değişikliği düşünmüyoruz" sözlerinin yankısı sürerken sportif direktör Damien Comolli şimdiden "B planı" hazırladı.

Başarısız sonuçlar devam ederse Ocak'ta Cocu'nun gönderilmesi olasılığı çok yüksek... Bu ihtimali düşünen Comolli, geçtiğimiz günlerde Monaco'dan ayrılan Leonardo Jardim için şimdiden nabız yoklamaya başladı.

44 yaşındaki Portekizli hoca hücum futbolu aşığı olarak biliniyor. İki sezon önce Monaco'yu şampiyon yapan Jardim, Braga, Sporting ve Olympiakos'u da çalıştırdı. (A Spor)

