Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi saat 19.00'da İstanbul'da!

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde tek çıkış yolu şampiyonluk! Ali Koç ve yönetiminin ince eleyip sık dokuduğu transfer döneminde 8. isim de kadroya katılıyor. Jorge Jesus'un raporları dahilinde transferlerini sürdüren Fenerbahçe'de yeni stoper bu akşam İstanbul'a geliyor.

BREZİLYALI STOPER BU AKŞAM GELİYOR

Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübü ile anlaşma sağladığı Gustavo Henrique için Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği aktarıldı. Gustavo Henrique'ye ise yıllık ücret olarak 2.1 milyon Euro verilecek.

KAP AÇIKLAMASI HER AN GELEBİLİR

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Gustavo Henrique'nin ilerleyen saatlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak Gustavo Henrique'nin kısa süre içinde takıma katılması ön görülüyor.



