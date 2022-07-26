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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi saat 19.00'da İstanbul'da!

26.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 8. transferini bu akşam yapacak. Flamengo'nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Gustavo Henrique ile anlaşan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu bu akşam Türkiye'ye getiriyor. Jorge Jesus'un planlaması dahilinde Brezilya'dan birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 8. transferini de gerçekleştirdi. Savunma bölgesinden Kim Min-Jae'nin ayrılmasının ardından böyle bir karar alan Jorge Jesus, yakından tanıdığı Henrique'yi kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi saat 19.00'da İstanbul'da!

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde tek çıkış yolu şampiyonluk! Ali Koç ve yönetiminin ince eleyip sık dokuduğu transfer döneminde 8. isim de kadroya katılıyor. Jorge Jesus'un raporları dahilinde transferlerini sürdüren Fenerbahçe'de yeni stoper bu akşam İstanbul'a geliyor.

BREZİLYALI STOPER BU AKŞAM GELİYOR

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Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübü ile anlaşma sağladığı Gustavo Henrique için Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği aktarıldı. Gustavo Henrique'ye ise yıllık ücret olarak 2.1 milyon Euro verilecek.

KAP AÇIKLAMASI HER AN GELEBİLİR

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Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Gustavo Henrique'nin ilerleyen saatlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak Gustavo Henrique'nin kısa süre içinde takıma katılması ön görülüyor.


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