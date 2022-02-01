Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Ortalık alev alev yanacak... Gedson Fernandes an meselesi...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın yaklaşık 1 yıldır büyük aşk yaşadığı Gedson Fernandes ezeli rakibe gidebilir. Domenec Torrent'in olumsuz rapor verdiği yıldız oyuncu için transfer görüşmeleri duraklayınca Fenerbahçe devreye girdi ve menajeriyle görüşme bile yaptı. Benfica'dan ayrılmanın yollarını arıyan Gedson için büyük bir sürpriz yaşabilir...

SON DAKİKA: GEDSON FERNANDES FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

Galatasaray'ın olumsuz rapor vermesinin ardından Gedson Fernandes için yeni kulüp araştırmalarına başlayan menajer Ahmet Bulut'tan şoke eden bir hamle geldi. Oyuncusunu Fenerbahçe'ye öneren Bulut, Fenerbahçe ile temasa bile geçti. Hatta Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği de aktarıldı.

ALİ KOÇ KARARINI VERECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transfer için düşünmek istediğini bildirdi. Koç, önümüzdeki günlerde bu transfer için kararını verecek ve Fenerbahçe'nin tutumu belli olacak. Beşiktaş ile de görüştüğü iddia edilen Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferi şu an için tamamiyle bitmiş gözüküyor.



