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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Ortalık alev alev yanacak... Gedson Fernandes an meselesi...

01.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a tarihi transfer çalımı gelebilir... Sarı-kırmızılıların yaklaşık 1 senedir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes elden kaçıyor gibi. Galatasaray yönetiminin çok ağırdan aldığı bu transfer sonrası Fenerbahçe işi bitirebilir. Orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Gedson'un menajeriyle temas bile kurdu. Galatasaray taraftarının adeta gelmesi için transfer nöbeti tuttuğu yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye giderse ortalık karışacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Ortalık alev alev yanacak... Gedson Fernandes an meselesi...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın yaklaşık 1 yıldır büyük aşk yaşadığı Gedson Fernandes ezeli rakibe gidebilir. Domenec Torrent'in olumsuz rapor verdiği yıldız oyuncu için transfer görüşmeleri duraklayınca Fenerbahçe devreye girdi ve menajeriyle görüşme bile yaptı. Benfica'dan ayrılmanın yollarını arıyan Gedson için büyük bir sürpriz yaşabilir...

SON DAKİKA: GEDSON FERNANDES FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

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Galatasaray'ın olumsuz rapor vermesinin ardından Gedson Fernandes için yeni kulüp araştırmalarına başlayan menajer Ahmet Bulut'tan şoke eden bir hamle geldi. Oyuncusunu Fenerbahçe'ye öneren Bulut, Fenerbahçe ile temasa bile geçti. Hatta Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği de aktarıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu haberi konuşuyor! Gedson Fernandes gemileri yaktı... Kariyerini bile bitirebilirSon dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu haberi konuşuyor! Gedson Fernandes gemileri yaktı... Kariyerini bile bitirebilir

ALİ KOÇ KARARINI VERECEK

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transfer için düşünmek istediğini bildirdi. Koç, önümüzdeki günlerde bu transfer için kararını verecek ve Fenerbahçe'nin tutumu belli olacak. Beşiktaş ile de görüştüğü iddia edilen Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferi şu an için tamamiyle bitmiş gözüküyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ali bey hangisinden hayır gördünüzki bundan göresiniz yüzünüz gülmez benden sölemesi.

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