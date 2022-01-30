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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu haberi konuşuyor! Gedson Fernandes gemileri yaktı... Kariyerini bile bitirebilir

30.01.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Portekiz medyası, Gedson Fernandes'in Benfica'yı şikayet ettiğini yazdı. Galatasaray'a transfer olmak isteyen fakat kendisi için yüksek bonservis talep edildiği için takımdan ayrılamayan yıldız oyuncu sonunda isyan etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu haberi konuşuyor! Gedson Fernandes gemileri yaktı... Kariyerini bile bitirebilir
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transferin yine bir numaralı gözdesi haline gelen Gedson Fernandes gemileri yaktı... Benfica'nın bir türlü satmaya yanaşmadığı yıldız oyuncu sürpriz bir hamleyle herkesi şaşırttı. Kulüpten ayrılmasına izin verilmeyen Gedson, Galatasaray'a gelmek için adeta Benfica ile savaşıyor.

KULÜBÜNÜ ŞİKAYET ETTİ

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Portekiz medyası, Galatasaray'a transferi konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Gedson için, "Portekiz yasalarını ve spor yönetmeliklerini açık bir şekilde ihlal ederek, Gedson Fernandes'in kariyer yöneticileri, kulüple imzalanan sözleşmelerde oyuncuyu ve Benfica Kulübü'nü aynı anda temsil ettiler. Oyuncu bununla alakalı Benfica'yı Komisyon'a şikayet etti. Oyuncuyu zorla elinizde tutamazsınız. Oyuncu hakları da çok önemli" yazısı yazıldı.

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AYRILMAYI KAFASINA KOYDU!

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Galatasaray'a transferi engellendiği için kulüpte mutsuz durumda olan Gedson Fernandes adeta Benfica'dan nefret etti. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi. Piyasada değeri de 17 milyon'dan 8 milyon euro'ya düşen Gedson'un Benfica'ya nefreti her geçen gün artıyor. Benfica'nın bu olaydan çok rahatsız olduğu öğrenilirken oyuncuyu satmamayı kafaya koydu. Değerini 8 milyona kadar düşüren Benfica, sezon sonuna kadar Gedson'u kadro dışı bırakıp B takımıyla idmanlara göndermeyi düşünüyor. Kariyerini bitirme odaklı bir hareket olan Benfica'nın bu hamlesi gerçek olursa Gedson Fernandes'in FIFA'ya kadar gideceği gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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