Son dakika Fenerbahçe Haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan olay paylaşım! "Zavallı kişi, hep ağlarlar..."

Son dakika Galatasaray Haberleri... Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim bilinirken, sarı-kırmızılılar bu gerilimi ateşleyecek bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında, Fenerbahçeli formalı ve üzerinde, "Lv.1 Zavallı kişi." yazan bir görsel paylaşıldı ve, "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada olay yarattı. Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'ın bu paylaşımını futbol takımına bir gönderme olarak nitelendirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum