Son dakika Fenerbahçe Haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan olay paylaşım! "Zavallı kişi, hep ağlarlar..."

Son dakika Galatasaray Haberleri... Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

"ZAVALLI KİŞİ! HEP AĞLARLAR..."

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim bilinirken, sarı-kırmızılılar bu gerilimi ateşleyecek bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, Fenerbahçeli formalı ve üzerinde, "Lv.1 Zavallı kişi." yazan bir görsel paylaşıldı ve, "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI!

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada olay yarattı. Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'ın bu paylaşımını futbol takımına bir gönderme olarak nitelendirdi.