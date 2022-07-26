Son dakika Fenerbahçe haberleri! İngiltere'den gelen iddia Mesut Özil'i şaşırttı! ''Takımı öldürüyordu''

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri beklendiği gibi gitmedi. Jorge Jesus'un da yeni sezon planları arasında yer almayan yıldız oyuncu Başakşehir'e transfer olarak Fenerbahçe kariyerini noktaladı. Arsenal'ın transfer sorumlusu Edu, Mesut Özil hakkında The Sun'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TAKIMI ADETA ÖLDÜRÜYORDU!"

Mesut Özil ve Aubameyang hakkında konuşan Edu, "Bu ikili takımı adeta öldürüyordu. Sistemimize hiçbir şekilde uymayan iki oyuncudan bahsediyorum. Özellikle Mesut Özil'in gidişiyle takım rahatladı. İyi ki takımdan ayrıldı diyebilirim. Şimdilerde takımı toparladık. Arteta ile yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz ve hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.



