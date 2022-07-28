Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus gece yarısı bombaları! Canlı yayına çıktı bir bir açıkladı... İşte transfer yapılacak bölgeler!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan veda etmiş ve taraftarlarını oldukça üzmüştü.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli hocası Jorge Jesus, ülkesinin TV kanallarından olan Canal 11'in canlı yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HANGİ FUTBOLCUYU İSTERDİNİZ?"

Maddiyatı göz önüne almadan, Portekiz şampiyonasından hangi Fenerbahçe'ye hangi futbolcuyu isterdiniz sorusunun yöneltilmesi üzerine Jesus, "Eğer böyle bir durum olsaydı şüphesiz Darwin'i arardım" diyerek Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i işaret etti.

Benfica'dan Liverpool'a transfer olan Uruguaylı forvetin haricinde isim vermek istemeyen Portekizli teknik direktör,"Portekiz liginde mükemmel oyuncular var, Benfica, Sporting, FC Porto mükemmel oyunculara sahip. Avrupa'nın bazı kulüplerinin Portekiz'den oyuncu almasının nedeni bu. Kimseyi öne çıkarmak istemiyorum çünkü Benfica'daydım" ifadelerini kullandı.

MEHDI TAREMI AÇIKLAMASI!

Öte yandan, son günlerde Fenerbahçe için yazılan Mehedi Taremi transferine dair de konuşan Jesus, "Mehdi Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz." açıklamasında bulundu.

TRANSFER SÜRECİ ÇOK ZORDU!

"Yönetimden orta saha için iki isim istedim." diyen Jesus, "Carvalho ve Arao. Transfer süreci çok zordu ve sonunda Arao'yu kadromuza kattık ve ondan memnunuz" dedi.

2 STOPER 1 KALECİ...

Ayrıca yaptığı konuşmada Fenerbahçe'nin transfer hamlelerini de duyuran Jesus, "Şu anda iki stoper ve bir kalecinin imzasını bekliyoruz" dedi.

"EVERTON'I REDDETTİM"

Benfica ayrılığının ardından Everton'dan da teklif aldığını söyleyen Jesus, "Şimdi bana Avrupa'nın ilk 5'inden birini alıp almadığımı sorarsanız? İngiltere'den Everton teklif yaptı ancak, kabul etmedim." dedi.



