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Son dakika: Fenerbahçe, hazırlık kampını kayıpsız kapattı! Jorge Jesus'un öğrencileri, Salernitana'ya da şans tanımadı...

10.12.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalya kampının son hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, İtalya Ligi Serie A temsilcisi Salernitana'yı İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe böylece Antalya'daki kampını da noktalamış oldu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, hazırlık kampını kayıpsız kapattı! Jorge Jesus'un öğrencileri, Salernitana'ya da şans tanımadı...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Antalya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Salernitana ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve 90+1. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Sarı - lacivertliler, bu skorun ardından üst üste 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri daha önce Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1 ve Alanyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.

ANTALYA KAMPI BİTTİ

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Fenerbahçe, bu maçla birlikte Antalya kampını noktaladı ve İstanbul'a hareket etti.

SIRADAKİ MAÇ TÜRKİYE KUPASI

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Kanarya, 20 Aralık Salı günü Türkiye Kupası'nda Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN HARİKA GOL

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Müsabaka'nın 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı soluna çekti ve kaleyi düşündü. Milli futbolcunun yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu ve sarı - lacivertliler 1-0 öne geçti.

JOSHUA KING MÜTHİŞ BİTİRDİ

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Fenerbahçe, ikinci yarıda da etkili oyununa devam etti. Maçın 58. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Osayi-Samuel'in çevirdiği topa Joshua King, topuğuyla vurdu ve fileleri sarsarak sarı - lacivertlileri 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

NOKTAYI BATSHUAYI KOYDU

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

FIRTINA GİBİ GERİ DÖNDÜ

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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan hücum oyuncusu Joshua King, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada oynadığı dördüncü hazırlık maçında üçüncü golünü kaydetti.

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