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Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Leipzig'den onay çıktı! Timo Werner için sıcak gelişme

17.11.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan ve milli araya liderlik koltuğunda oturarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattında Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'yi bulunduran sarı - lacivertlilerin gündemine Timo Werner'in geldiği iddia edilmişti. Alman yıldızın kulübü Leipzig'den transfer için izin çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1 puanla ayrılarak liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devralmıştı. Son dönemde oynadığı 3 resmi maçta da puan kaybı yaşayan sarı - lacivertliler, sakatlıkları bulunan futbolcularının eksikliğini oldukça hissetmişti. Bu durum sonrası Kanarya'nın devre arasındaki transfer planlaması da belli oldu.

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Santrfor pozisyonunda Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'yi bulunduran Fenerbahçe'nin gündemine Leipzig'den Timo Werner gelmişti.

Batshuayi'nin olası ayrılığı için Alman golcüyü kadrosuna katmayı planlayan sarı - lacivertlilere Leipzig'den müjdeli haber geldi.

"KENDİSİNDEN KULÜP BULMASINI İSTEDİK"

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Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Hala takımımızın bir parçası. Doğal olarak forma için rekabet edecek. Kariyeri için çok zorlu bir dönemden geçiyor. Ona destek olacağız. Futbol böyledir, yollar her zaman çiçekli olmayabilir." ifadelerini kullandı.

"ONA KARŞI GAYET AÇIK VE NET OLDUK"

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Schröder, "Aklımızda, ilk 11 için düşündüğümüz başka oyuncularımız var. İçerisinde bulunduğumuz durum bu. Werner'e karşı gayet açık ve çok net olduk. Eğer kulübün aklında başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli." açıklamasını yaptı.

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