Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Leipzig'den onay çıktı! Timo Werner için sıcak gelişme

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1 puanla ayrılarak liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devralmıştı. Son dönemde oynadığı 3 resmi maçta da puan kaybı yaşayan sarı - lacivertliler, sakatlıkları bulunan futbolcularının eksikliğini oldukça hissetmişti. Bu durum sonrası Kanarya'nın devre arasındaki transfer planlaması da belli oldu.

Santrfor pozisyonunda Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'yi bulunduran Fenerbahçe'nin gündemine Leipzig'den Timo Werner gelmişti.

Batshuayi'nin olası ayrılığı için Alman golcüyü kadrosuna katmayı planlayan sarı - lacivertlilere Leipzig'den müjdeli haber geldi.

"KENDİSİNDEN KULÜP BULMASINI İSTEDİK"

Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Hala takımımızın bir parçası. Doğal olarak forma için rekabet edecek. Kariyeri için çok zorlu bir dönemden geçiyor. Ona destek olacağız. Futbol böyledir, yollar her zaman çiçekli olmayabilir." ifadelerini kullandı.

"ONA KARŞI GAYET AÇIK VE NET OLDUK"

Schröder, "Aklımızda, ilk 11 için düşündüğümüz başka oyuncularımız var. İçerisinde bulunduğumuz durum bu. Werner'e karşı gayet açık ve çok net olduk. Eğer kulübün aklında başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli." açıklamasını yaptı.





