Son dakika: Fenerbahçe Joao Pedro transferini resmen duyurdu! Galatasaray'a gönderme...

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından yeni bir maceraya atılan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur ve Willian Arao transferleri resmiyete dökülmüştü. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler bir transferi daha bitirdi.

Fenerbahçe, Cagliari'den forvet oyuncusu Joao Pedro'nun transferini resmen açıkladı.

Sarı - lacivertliler, Cagliari kulübüne bonservis bedeli olarak 4.6 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray'ın, yeni golcüsü Haris Seferovic'in transferini açıkladığı videoda İsviçreli futbolcunun kağıttan yapılmış olan uçağı eliyle uçurduğu görülmüş ve arka fondan "Tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur, lütfen bekleme salonundan ayrılmayınız" duyurusunun gerçekleştirildiği duyulmuştu.

BU KEZ FENERBAHÇE KULLANDI

Fenerbahçe ise yeni transferi Joao Pedro'yu açıkladığı videosunda Seferovic'in duyurulma görüntülerinde kullanılan kağıt uçağa yer verdi.

JOAO PEDRO TARAFINDAN EZİLDİ

Uçağın, İstanbul'u dolaştığı ve en sonunda kulüp kapısının önünde Joao Pedro'nun ayağının altında ezildiği görüldü.

UÇAĞI İZLEYEN OYUNCAK ASLAN GÖRÜNTÜSÜ

Kağıttan yapılan uçağın İstanbul'u gezerken, son olarak Ülker Stadyumu'ndan geçtiği ve geçiş esnasında oyuncak bir aslanın bu anı izlemesi dikkat çekti.

Sarı - lacivertli taraftarlar, kısa süre içerisinde videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

JOAO PEDRO: "EN İYİ TERCİHİ YAPTIM"

İmza sonrası konuşan Pedro, "Çok büyük bir kulübe geldim. Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

BAKİ: "ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Hayırlı olsun. Çok değerli, kariyeri belli olan, Serie A gibi çok zor bir ligde istatistikleri, yarattığı tabela skorları belli olan ve -bizim için önemli bir detay- Brezilyalı olan, Fenerbahçemize sahada katkı verecek, saha dışında da bize hava katacak çok önemli ve tecrübeli bir futbolcu. Hücum gücümüze bir kuvvet katsın diye artık bizimle beraber. Çok mutluyuz. Fenerbahçe taraftarı iki gündür videolarıyla yatıp kalkıyor. Bizzat şahidiyim. Evrak işleri biraz uzun sürdü ama artık Fenerbahçe ailesinin bir parçası. Allah kendisine futbolcu şansı versin." diye konuştu.



