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Son dakika: Fenerbahçe lider çıkarsa, devre arası dünya yıldızı!

16.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'nda liderliğini sürdürürken Avrupa'da aldığı galibiyetlerle de kasasını doldurmuş durumda. Şu ana kadar ciddi bir gelir elde eden Sarı-Lacivertliler gruptan lider çıkmak için planlarını yaparken, lider çıkılması halinde devre arası yıldız bir ismi kadroya katması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe lider çıkarsa, devre arası dünya yıldızı!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu 4. hafta mücadelesinde karşılaştığı AEK'yı 2-1 mağlup etmeyi başarırken, liderliğini korudu. Oynayacağı son 2 maçında da liderliğini sürdürerek gruptan lider olarak çıkmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Avrupa’da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlarken, sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya kadar yükseldi.

Pek çok alanda da en iyiler kategorisinde yer alan Sarı-Lacivertliler aynı zamanda, UEFA Avrupa Ligi’nin 18 golle en skorer takımı olurken, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı futbolla ligde ve Avrupa’da taraftarlarını adeta mest etmeyi başardı.

AVRUPA'DAN BÜYÜK GELİR

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Sarı-lacivertliler bu performansla kasasını da doldurdu. Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla şimdiye dek 11.1 milyon euro (201 milyon TL) kazandı. 3 milyon 630 bin euro katılım payı, 2.5 milyon euro market payı, 2 milyon 904 bin euro katsayı payı, 2 milyon 100 bin euro performans payı ile toplamda 382 milyon 832 bin TL kazandı.

Son dakika: Kendisi için derin Galatasaray deniyordu! Öyle şeyler söyledi ki... &quot;Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar, Fenerbahçe şampiyon olacak&quot;Son dakika: Kendisi için derin Galatasaray deniyordu! Öyle şeyler söyledi ki... "Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar, Fenerbahçe şampiyon olacak"

LİDER ÇIKARSA...

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Sarı-lacivertli ekip eğer gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon euro (20 milyon TL) daha kazanacak. Sarı-lacivertli ekip ikinci olursa 500 bin euro alacağı için evinde Rennes ile oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Fenerbahçe grupta her galibiyet için 630 bin euro, beraberlikler için 210 bin euro kazanıyor.

DEVRE ARASI OPERASYON!

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Kasaya giren bu ciddi gelirler ile, 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te bitecek olan ara transfer döneminde eksik mevkilere takviyelere yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'de dünya çapında tanınmış önemli bir isim ile el sıkışacağı da gündemde.


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