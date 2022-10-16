Son dakika: Kendisi için derin Galatasaray deniyordu! Öyle şeyler söyledi ki... "Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar, Fenerbahçe şampiyon olacak"

Galatasaray'da camianın en önemli isimlerinden olan 85 yaşındaki İnan Kıraç, katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak sözlere imza attı. Kıraç, Beyaz Tv'de bir programda yaptığı konuşmada Galatasaray'ın bu sezonki yapılanmasına dair açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyledi.

"Bir şey söyleyeyim bu sene Türkiye'de Galatasaray'ın her şeyi çok iyi gidiyor. Derneği de iyi vakfı da iyi her şeyimiz iyi mühim olan önümüzdeki sene böyle devam edebilmek. Diliyorum ki önümüzdeki sene de böyle geçecek."

"Galatasaray'ın başındaki çocuklarımızı mekteplileri bu mektepten mezun olan kişileri kendi içimizde tutmamız lazım, kaçmamaları lazım. Müdürlük yapmaları lazım. Yüzde 100 çünkü Galatasaray öyle bir lise ki şuan bütün kararlarını kendi içinde veriyor, devlet de karışmıyor. Bu böyle çünkü Galatasaray iki devletin yaptığı anlaşmayla kurulmuş bir yapı. Fransa ve Türkiye. Bu nedenle çok mühim."

"Yani biz 'Müdürümüz kalsın' dediğimiz vakit, kalıyor. Kararı veren Galatasaray'ın alt yapısından gelen insanlar. Fransa'yla bir devrimiz çok iyiydi, bir dönemimiz daha iyiydi. Galatasaray camiası her zaman birbirine bağlı olmuştur"