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Son dakika: Fenerbahçe Luuk de Jong için Barcelona'ya teklif yapacak

15.12.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden biri olan Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Barcelona'nın golcü oyuncusu Luuk de Jong ile ilgilendiğini yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe Luuk de Jong için Barcelona'ya teklif yapacak
Luuk De Jong

Luuk De Jong

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Mundo Deportivo'nun haberine göre, sarı-lacivertliler teknik direktör Xavi'nin istediği katkıyı veremeyen Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacak.

Haberde 31 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübün futbolcunun maaş taleplerini karşılayabilecek durumda olduğu yazıldı.

31 yaşındaki futbolcu 2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Luuk de Jong geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı bu sezon Barça ile 11 maçta 1 gol üretti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Luuk de Jong
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