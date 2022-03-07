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Son dakika: Fenerbahçe maçı için olay iddia! Türk futbolu alev aldı...

07.03.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bitti ama tartışmalar bitmedi... Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddia sosyal medyada gündem olmuş durumda. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi hakkında flaş yorumlarda bulunan Çakar'ın iddiası ortalığı karıştırdı. Bu maçı yönetecek hakemin Zorbay Küçük olmadığını ifade eden Çakar, bir anda bu hakemin atandığını ve öncesinde başka bir hakemin yöneteceği iddiasında bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe maçı için olay iddia! Türk futbolu alev aldı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası Türk futbolu adeta karıştı... Maçın üzerinden saatler geçmesine rağmen konuşulan konular sıcaklığını koruyor. Gerek saha içinde gerek saha dışında yaşanan olaylar bu karşılaşmayı farklı bir boyuta taşıdı. Maçın tartışmalı hakemi Zorbay Küçük için ortaya atılan iddialar ise Türk spor kamuoyunu karıştırdı...

SON DAKİKA: "MAÇIN HAKEMİ FIRAT AYDINUS'TU..."

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Ahmet Çakar'dan maç sonrasında olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminin Zorbay Küçük olmadığını ifade eden Çakar, "Maçın hakemi Fırat Aydınus'tu, değişti. Bir anda Zorbay Küçük bu maça atandı. Servet Yardımcı ile Rıdvan Dilmen arasında kanlı bıçaklı bir kavga var. Ahmet Şahin diye eski bir hakem var. Servet Yardımcı'nın kayın biraderi arasında ticari iş ilişkisi var. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı ama işleri yürüten Ahmet Şahin. TFF'nin istediklerini yapıyor. Hakemler, bu yapıdan rahatsız." dedi.

"MAÇIN İÇİNE ETTİLER"

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Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "Mete Kalkavan, Zorbay Küçük'ü çağırdı ve çocuk istemeyerek attı. Mete Kalkavan, rütbe olarak Zorbay Küçük'ün generali gibidir diyebiliriz. Gitmeme, atmama şansı yok. Sonrasında bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Mete Kalkavan'ı neden oraya koydular? Geçen hafta Kasımpaşa maçında Fenerbahçe son dakika golüyle kazandı, o maçın hakemiydi. Çocuğu baskı altına almak için bu maça atadılar, maçın içine ettiler. Bunu kim yaptı, bilemem. Ülkeyi karıştırmak için Alevi-Sünni, Kürt-Türk, İnançlı-Laik deniyorlar. Spor üzerinden de toplumsal bir kaos çıkarmak istiyorlar, bunu Fenerbahçe üzerinden deniyorlar. Yabancı hakeme karşı değilim. Bu ülkede her şeyin yabancısı var da hakemin mi yabancısı olmayacak? Yabancı hakem olabilir elbette." ifadelerini kullandı.


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Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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