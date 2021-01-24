SON DAKİKA! Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI DA GELDİ

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."

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ANTRENMANA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.

MIKEL ARTETA: MESUT'LA OYNAMAK VE O'NA KOÇLUK YAPMAK BİR AYRICALIKTI

Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'le hem birlikte oynamak hem de ona koçluk yapmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Arteta, Mesut'un Arsenal'deki başarılarının tartışılamayacağını kaydederek, "Yaratıcılığı ve vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, 3 FA Cup zaferi de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anı biriktirdi, kulübe gönül veren herkesin kalbine girdi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz ”dedi.

MESUT ÖZİL: ARSENAL İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM

Mesut Özil ise kulübe teşekkür ederek sözlerine başladı. 7,5 yıllık süreçte muhteşem bir yolculukta yer aldığını belirten yıldız futbolcu, "Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve bu, her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yarattık. Arsenal taraftarı sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.