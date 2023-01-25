Son dakika: 'Fenerbahçe'nin 3. transferi' diyerek duyurdular! Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'den sonra o da 'Çubuklu'yu giyiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 41'e yükselterek lider Galatasaray'ı takibini sürdürmüştü. Bir yandan da transfer için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı - lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'a imza attırarak ilk takviyesini gerçekleştirmişti.

İSMAİL YÜKSEK VE BRUMA...

İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Armindo Bruma'nın 4.2 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almış ve hareketliliğine devam etmişti.

OOSTERWOLDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek transferi için kolları sıvayan yönetim, İtalya Ligi Serie B takımlarından Parma'nın formasını giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı.

PARMA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Oosterwolde ile görüşen Fenerbahçe Yönetimi, oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı. Yönetimin Parma ile bonservis pazarlığı ise devam ediyordu.

POLONYA BASINI DUYURDU

Bu gelişmelerin ardından Polonya basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

"FENERBAHÇE BİTİRİYOR"

Sarı - lacivertlilerin Polonya Premier Lig ekibi Zaglebie Lubin'de forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukasz Lakomy'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ BİLE BELLİ OLDU

Lakomy'nin Polonya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasında yer aldığı belirtilen haberde Kanarya'nın oyuncuyla anlaşmaya vardığı ve 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BONSERVİSİ İSE...

Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisi için 1.4 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan Lakomy, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans gösterdi.

