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Son dakika | Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin el sıkıştığı Senegalli oyuncu Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Son dakika | Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam, Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından 'Fenerbahçe geliyor' hasthagi ile transfer ateşini yaktı.

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