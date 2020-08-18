Son dakika | Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam, Can Bartu Tesisleri'ne geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.
Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından 'Fenerbahçe geliyor' hasthagi ile transfer ateşini yaktı.
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