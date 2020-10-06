SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı!

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
Faslı futbolcu Nabil Dirar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar’a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.
Enes Ünal'dan Galatasaray itirafı!
Löw: Leno ve Havertz ilk 11'de oynayacak
Fenerbahçeli yıldız isim takımsız kaldı!
Belhanda ve Feghouli'den yönetime şok protesto
Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Transfer...
Trabzonspor'da yeni transferin lisansı çıkmadı
Ve Nikola Kalinic imzayı attı! İşte yeni takımı....
Son 15 yılın en kötü Kartal'ı
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
İtalyan devi Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
Bayern Münih'den dev transfer!
Okuyucu Yorumları 10 yorum