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  4. SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı!

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Faslı futbolcu Nabil Dirar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar’a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yıldız oyuncu?
sıkıntı yok geçmiş olsun Rabbim şifa versin inşallah
Ölmedi ya sonuçta
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