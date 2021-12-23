Son dakika: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Vedat Muriqi İstanbul'a geldi!

Son dakika: Çaykur Rizespor'dan büyük uğraşlar sonucu Fenerbahçe'ye gelen Vedat Muriqi, sergilediği performans sonrası İtalya'da Lazio'nun yolunu tutmuştu. Lazio'da beklentiye karşılamayan Vedat Muriqi takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

İSTANBUL'A GELDİ

Lazio'da beklenen performansı veremeyen ve ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer haberlerinde geçen Vedat Muriqi, uçakla oğluyla çektiği fotoğrafı paylaşıp İstanbul'a geldiğini duyurdu. Kosovalı golcünün yılbaşını geçirmek için İstanbul'a geldiği tahmin ediliyor.



