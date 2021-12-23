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Son dakika: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Vedat Muriqi İstanbul'a geldi!

23.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Devre arası golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A'da Lazio forması giyen ve Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Vedat Muriqi İstanbul'a geldi!
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lazio
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Son dakika: Çaykur Rizespor'dan büyük uğraşlar sonucu Fenerbahçe'ye gelen Vedat Muriqi, sergilediği performans sonrası İtalya'da Lazio'nun yolunu tutmuştu. Lazio'da beklentiye karşılamayan Vedat Muriqi takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

İSTANBUL'A GELDİ

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Lazio'da beklenen performansı veremeyen ve ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer haberlerinde geçen Vedat Muriqi, uçakla oğluyla çektiği fotoğrafı paylaşıp İstanbul'a geldiğini duyurdu. Kosovalı golcünün yılbaşını geçirmek için İstanbul'a geldiği tahmin ediliyor.


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Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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