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Son dakika: Fenerbahçe'nin penaltı beklentisine devam kararı çıktı, taraftar çıldırdı!

29.04.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı - lacivertliler maça çok hızlı başlayarak 5. dakikada Rossi'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 15. dakikada penaltı bekledi ancak hakem Sarper Barış Saka devam kararı verdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin penaltı beklentisine devam kararı çıktı, taraftar çıldırdı!
Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşma çok hızlı başladı. Erken gelen gol ve kaçan pozisyonların bulunduğu mücadelede Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendiren bir an yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı - lacivertliler, 5. dakikada Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.

PENALTI BEKLENTİSİ

Golden sonra hücumlarını sıklaştıran Fenerbahçe, 15. dakikada geliştirdiği atakta penaltı bekledi.

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KARAR: DEVAM

Pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka daha sonra VAR ile görüştü. Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazlarda bulunduğu Saka, görüşmesinin ardından kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

POZİSYON NASIL OLDU?

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Fenerbahçe'de sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topa Diego Rossi vuruşunu yaptı. Uruguaylı futbolcunun vuruşu, savunmadan sekti. Sarı - lacivertliler bu pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulundular ancak karar değişmedi.

Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyada karara tepki gösterdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Gaziantep FK Diego Rossi
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