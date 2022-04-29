Son dakika: Fenerbahçe'nin penaltı beklentisine devam kararı çıktı, taraftar çıldırdı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşma çok hızlı başladı. Erken gelen gol ve kaçan pozisyonların bulunduğu mücadelede Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendiren bir an yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı - lacivertliler, 5. dakikada Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.

PENALTI BEKLENTİSİ

Golden sonra hücumlarını sıklaştıran Fenerbahçe, 15. dakikada geliştirdiği atakta penaltı bekledi.

KARAR: DEVAM

Pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka daha sonra VAR ile görüştü. Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazlarda bulunduğu Saka, görüşmesinin ardından kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

POZİSYON NASIL OLDU?

Fenerbahçe'de sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topa Diego Rossi vuruşunu yaptı. Uruguaylı futbolcunun vuruşu, savunmadan sekti. Sarı - lacivertliler bu pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulundular ancak karar değişmedi.

Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyada karara tepki gösterdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

