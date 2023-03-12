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Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, Almeria'yı yendi ama en iyi iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi!

12.03.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla, İspanya La Liga'nın 25. haftasında Almeria'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 maçlık kazanamama serisine son verdi. Sevilla, galibiyetin yanı sıra takımın en önemli iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, Almeria'yı yendi ama en iyi iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Sevilla, İspanya La Liga'nın 25. haftasında Almeria ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-0 geriye düşmesine rağmen Sevilla'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan Ocampos ve 73. dakikada Erik Lamela kaydetti. Almeria'nın tek sayısı ise 2. dakikada Sergio Akieme'den geldi.

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Bu skorun ardından Sevilla, 3 maçlık kazanamama serisini noktaladı ve 28 puanla 13. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Almeria ise 25 puanda kalarak 19. basamakta yer buldu.

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Sevilla, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı, 2-0'lık skorla Sevilla kazanmıştı.

SEVILLA'DA EN ÖNEMLİ 2 İSİM SAKATLANDI

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Temsilcimizin rakibi Sevilla, iki önemli futbolcusunu Almeria maçında sakatlığa kuban verdi. Kaleci Yassine Bounou, 37. dakikada yerini Dmitrovic'e bırakmak zorunda kaldı.

Savunmanın lideri Nianzou ise 52. dakikada sakatlık nedeniyle kenara geldi ve Bryan Gil oyuna dahil oldu.


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