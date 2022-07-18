SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Dinamo Kiev'den sonraki rakip Sturm Graz oldu! 'Lokum gibi kura...'

Son dakika haberleri: Yeni sezona ligde 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle giren Fenerbahçe'de gözler, bir yandan da Avrupa'ya çevrildi. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu biletini cebine koyan sarı - lacivertliler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile eşleşmişti.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde saat 13.00'te gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakip Sturm Graz oldu.
Kura çekimi sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler, "Lokum gibi kura" yorumlarında bulundular.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'le ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı takım da belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de saat 14:00'te başlayacak.
Partizan (Sırbistan)
Slovácko (Çekya)
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