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SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Dinamo Kiev'den sonraki rakip Sturm Graz oldu! 'Lokum gibi kura...'

18.07.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. 20-27 Temmuz'da çift maç usulü oynanacak olan eşleşmeden galip çıkacak takım, 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek. Sarı - lacivertlilerin Dinamo Kiev'i elemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı takım belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile ile kozlarını paylaşacak.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Dinamo Kiev'den sonraki rakip Sturm Graz oldu! 'Lokum gibi kura...'

Son dakika haberleri: Yeni sezona ligde 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle giren Fenerbahçe'de gözler, bir yandan da Avrupa'ya çevrildi. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu biletini cebine koyan sarı - lacivertliler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile eşleşmişti.

RAKİBİ BELLİ OLDU!

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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde saat 13.00'te gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakip Sturm Graz oldu.

Kura çekimi sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler, "Lokum gibi kura" yorumlarında bulundular.

KIEV MAÇI 20 TEMMUZ'DA

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'le ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN OLASI AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı takım da belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de saat 14:00'te başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Partizan (Sırbistan)
Slovácko (Çekya)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tüm Türk takımlarına Avrupa yolunda başarılar dilerim.
Eyvah ... Lokum gibi kura... Gene hapı yuttuk desenize...

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