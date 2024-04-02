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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin tarihi kongresine Acun Ilıcalı damgası! Kürsüye çıktı ve Trabzonspor maçına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu... "Türk hakemliği bitmiştir"

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin tarihi kongresine Acun Ilıcalı damgası! Kürsüye çıktı ve Trabzonspor maçına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu... "Türk hakemliği bitmiştir"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2024 21:41
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Son dakika... Fenerbahçe'de düzenlenen tarihi kongrede konuşmacılar arasında koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen iş insanı Acun Ilıcalı da vardı. Ilıcalı söz alarak kürsüye çıkarken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Olağanüstü Genel Kurul'da konuşmacılar arasında iş insanı Acun Ilıcalı da vardı. Ilıcalı kürsüye çıkarken konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI

"GURUR DUYUYORUM"

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"Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız."

"KAOSUN SEBEBİ: ADALET!"

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"Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler."

"FUTBOLDAN NASİBİNİ ALMAMIŞ BİR HAKEM"

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"Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır ?"

"TÜRK HAKEMLİĞİNE GÜVENMİYORUM"

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"Ben size soruyorum, ruh halimi hatırlamıyorum derken ne demek istiyor? Hangi ruh halindeydi bu adam? Koskoca Galatasaray veya Fenerbahçe'nin bir maçtaki kaderi bir hakemin ruh haline mi bağlı olacak? Türkiye Ligi'nin kaderini bir hakemi ruh hali mi belirleyecek? Adam belki tatil hayali kuruyor! Ne düşünüyor bilmiyoruz. Eğer bu iki adam hakem arkadaş, eğer deseler, "Kararımızın arkasındayız" deseler sıkıntı yok. Ama ekrandan gördüğü pozisyona bir hafta sonra penaltı değil diyorsa, burada art niyet, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor derdim. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim."

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