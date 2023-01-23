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Son dakika: Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! İşte anlaşmaya varılan yeni sol bek: Jayden Oosterwolde!

23.01.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak isteyen ve ikinci devrede yeni bir çıkış yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için de yoğun çaba harcıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, transfer dönemi başlamadan önce yönetimden bir stoper ve bir sol bek takviyesinin yapılmasını istemişti. Defans hattını Samet Akaydın ile güçlendiren Fenerbahçe, sol bekte ise Jayden Oosterwolde ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! İşte anlaşmaya varılan yeni sol bek: Jayden Oosterwolde!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve ligin ikinci yarısında çıkış yakalayarak liderliği Galatasaray'dan devralmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, teknik direktör Jorge Jesus'un takviye istediği bölgeleri açıklamış ve çalışmaların sürdüğünü dile getirmişti.

JESUS'UN TALEPLERİ SONRASI...

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Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, stoper ve sol bek transferlerini istemiş ve yönetim bu talepler doğrultusunda harekete geçmişti.

İLK TRANSFER SAMET

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Savunmasını Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın bonservisini alarak güçlendiren Fenerbahçe'de sol bek arayışları bir süredir devam ediyordu.

SOL BEKTE ANLAŞMA TAMAM

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Serie B takımlarından Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME HEDEFİ

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Sarı - lacivertlilerin oyuncuyla el sıkışmasının ardından Parma ile masaya oturduğu ve İtalyan temsilcisini ikna etmesinin ardından 21 yaşındaki sol bekle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Oosterwolde için Parma'ya 6,5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Bu sezon Parma formasıyla 19 resmi maça çıkan Oosterwolde, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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