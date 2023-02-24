Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu! Jorge Jesus'un öğrencilerini zorlu bir sınav bekliyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler; Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca'nın bulunduğu grubu 14 puanla lider bitirmişti.
Fenerbahçe'nin rakibi olan Sevilla, bu sezon La Liga'da 12. sırada yer alıyor.
Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Sevilla'nın kadrosunda Telles, Marcao ve Fernando gibi tanıdık isimler yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla müzesine götüren kulüp 6 kez ile Sevilla.
İspanya Ligi'nde deplasmanda zor günler geçiren Sevilla'nın son galibiyeti 15 Ekim'de Mallorca karşısında gelmişti. Şampiyonlar Ligi'ni 3. bitiren Sevilla, UEFA Avrupa Ligi elemesinde PSV Eindhoven ile eşleşmiş ve rakibini saf dışı bırakmıştı.
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
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Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 7'sinden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 3'ünden de beraberlik aldı. Bu sonuçla birlikte kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en uzun yenilmezlik serisi yakalanmış oldu.
Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'te oynanacak.