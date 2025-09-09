SPOR

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco mu? 'Anlaşma sağlandı' iddiası

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Başkan Ali Koç ve yönetimi yabancı hocada karar kıldı. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Berker İşleyen

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Habertürk'ün haberine göre sarı-lacivertliler İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. Yönetimin, Tedesco'yu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

YARDIMCISI BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ekibine düşünülen Türk yardımcının Gökhan Gönül. Kısa süre içerisinde o da ekibe dahil edilecek.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Tedesco’nun kariyeri 2008’de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlük ile başladı. 2013’te Stuttgart U17 takımının başına geçti, ardından 2015’te Hoffenheim altyapısına transfer oldu.

İlk profesyonel deneyimini 2017’de Erzgebirge Aue ile yaşayan Tedesco, takımı kümede tutmayı başardı. Aynı yıl Schalke 04’ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga’nın en genç teknik direktörlerinden biri olarak tarihe geçti. Schalke’de ilk sezonunda takımı lig ikincisi yaparak büyük bir başarıya imza attı. Ancak 2018-19 sezonunda alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrıldı.

2019’da Spartak Moskova’yı çalıştıran Tedesco, takımı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı. 2021’de RB Leipzig’e katıldı ve 2022’de kulüp tarihinin önemli başarılarından biri olan Almanya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Şubat 2023’te Belçika Milli Takımı’nın başına geçen genç çalıştırıcı, EURO 2024 elemelerinde iyi performans sergilese de turnuvadaki başarısızlık sonrası Ocak 2025’te görevinden ayrıldı.

