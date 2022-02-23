Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu! Alman teknik adam Joachim Löw...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun yapılanmasına yavaş yavaş başladı. Her konuda anlaşma sağlanan dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe'nin idmanlarını bile takip ettiği öğrenildi.

TEKNİK KADROSU BİLE TAMAM

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik kadrosu da tamamlandı. Başkan Ali Koç ile her konuda el sıkışan Alman çalıştırıcı Löw, ekibini tamamladı. Löw'ün 3 yardımcısı olacağı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL...

Şu an Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü yapan İsmail Kartal'ın ise Löw'ün yardımcısı olacağı iddia edildi. İsmail Kartal ile sık sık görüşme yapan Alman teknik adam gelecek sezonla ilgili planlamasına başladı.

MAYIS AYINDA TÜRKİYE'DE

Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi de netleşmeye başladı. Alman teknik direktörün Mayıs ayında İstanbul'da olması bekleniyor. Ali Koç'un verdiği bilgiye göre Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw, İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda.

(Ajansspor)



