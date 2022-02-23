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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu! Alman teknik adam Joachim Löw...

23.02.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü belli oldu. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalanmıştı. Ali Koç ve yönetimin yeni sezon için hazırlıklara başladığı ve Alman teknik adam Joachim Löw ile el sıkıştığı öğrenildi. Hatta Löw'ün yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu! Alman teknik adam Joachim Löw...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun yapılanmasına yavaş yavaş başladı. Her konuda anlaşma sağlanan dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe'nin idmanlarını bile takip ettiği öğrenildi.

TEKNİK KADROSU BİLE TAMAM

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Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik kadrosu da tamamlandı. Başkan Ali Koç ile her konuda el sıkışan Alman çalıştırıcı Löw, ekibini tamamladı. Löw'ün 3 yardımcısı olacağı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL...

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Şu an Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü yapan İsmail Kartal'ın ise Löw'ün yardımcısı olacağı iddia edildi. İsmail Kartal ile sık sık görüşme yapan Alman teknik adam gelecek sezonla ilgili planlamasına başladı.

MAYIS AYINDA TÜRKİYE'DE

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Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi de netleşmeye başladı. Alman teknik direktörün Mayıs ayında İstanbul'da olması bekleniyor. Ali Koç'un verdiği bilgiye göre Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw, İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda.

(Ajansspor)


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
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