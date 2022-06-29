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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan'dan flaş itiraf! "2017'de..."

29.06.2022 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren Emre Mor'un transferini resmen açıkladı. Sarı - lacivertlilerin açıklamasında, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanılırken, genç oyuncunun eski menajeri Muzzi Özcan'dan flaş bir paylaşım geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan'dan flaş itiraf! "2017'de..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalar devam ediyordu. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı kadrosuna katan sarı - lacivertliler, üçüncü transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE DUYURDU

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor için kırmızı - siyahlı kulüp ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"

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Sarı - lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerine yer verildi.

ESKİ MENAJERİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

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Geride bıraktığımız sezonda performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcunun eski menajeri Muzzi Özcan'dan transfer sonrasında flaş bir paylaşım geldi.

"2017'DE OLMADI AMA..."

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Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "2017'de olmadı ama şimdi oldu. Yolun açık olsun kardeşim." sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE OLMAYINCA CELTA VIGO'YA...

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Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan, 2017 yılında Fenerbahçe ile görüşme yapmak için sarı - lacivertli kulübün binasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'ye transferi olmayan Mor, 1 ay sonra Dortmund'dan Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.


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