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  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor! Eşi paylaştı, sosyal medya çalkalandı...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor! Eşi paylaştı, sosyal medya çalkalandı...

13.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus getirilmişti. Transfer çalışmalarını Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda sürdüren sarı - lacivertliler, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Jesus'un yönetime verdiği listede yer alan Lincoln Henrique, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor! Eşi paylaştı, sosyal medya çalkalandı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların ısrarla istediği teknik direktör Jorge Jesus, 1 yıllık imzayı atmış ve basın toplantısında taraftarlara olumlu mesajlar vermişti. 4-5 oyuncunun transferinin yeterli olacağını belirten Jesus'un yanı sıra başkan Ali Koç da "Yeni Crespo'lar, yeni Rossi'ler" bulabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

İLK İMZA GELİYOR

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Transfer çalışmalarını teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda yürüten Fenerbahçe'de ilk imza geliyor.

FLAŞ GELİŞME

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Sarı - lacivertli takımın yeni hocası Jesus'un verdiği transfer listesinde yer alan Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

HAVALİMANINDAN FOTOĞRAF

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Fenerbahçe'nin transferi için Santa Clara ile anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, Portekiz'de bulunan Portela Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Müller'in bu paylaşımı, Henrique'nin İstanbul'a gelmek için yola çıktığına yorumlandı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Lincoln’ün senelik 800 bin Euro maaş alacağı öğrenildi.

7 GOL - 10 ASİST

Daha önce 2017-18 sezonunda kiralık olarak Rizespor formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu transferle birlikte ikinci Türkiye macerasına başlayacak. Lincoln, Santa Clara ile bu sezon 44 resmi maça çıkıp, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu adamlar orası Türkiye ne olur ne olmaz dönüş biletimizide alalım diye düşünüyormu acaba
sonu hüsran olmasa bari
pelkasın zaıcın olduğu kadroda 10 numara gereksiz olmuş ,kanat alın santrafor alın kardeşim futbol bu kadar zormu ya

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