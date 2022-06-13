Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor! Eşi paylaştı, sosyal medya çalkalandı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların ısrarla istediği teknik direktör Jorge Jesus, 1 yıllık imzayı atmış ve basın toplantısında taraftarlara olumlu mesajlar vermişti. 4-5 oyuncunun transferinin yeterli olacağını belirten Jesus'un yanı sıra başkan Ali Koç da "Yeni Crespo'lar, yeni Rossi'ler" bulabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

İLK İMZA GELİYOR

Transfer çalışmalarını teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda yürüten Fenerbahçe'de ilk imza geliyor.

FLAŞ GELİŞME

Sarı - lacivertli takımın yeni hocası Jesus'un verdiği transfer listesinde yer alan Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

HAVALİMANINDAN FOTOĞRAF

Fenerbahçe'nin transferi için Santa Clara ile anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, Portekiz'de bulunan Portela Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Müller'in bu paylaşımı, Henrique'nin İstanbul'a gelmek için yola çıktığına yorumlandı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Lincoln’ün senelik 800 bin Euro maaş alacağı öğrenildi.

7 GOL - 10 ASİST

Daha önce 2017-18 sezonunda kiralık olarak Rizespor formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu transferle birlikte ikinci Türkiye macerasına başlayacak. Lincoln, Santa Clara ile bu sezon 44 resmi maça çıkıp, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

