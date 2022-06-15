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Son dakika: Fenerbahçe olmadı Galatasaray'a geliyor! İşte Cimbom'un muhtemel teknik direktör adayları

15.06.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek Galatasaray'ın yeni başkanı olan Dursun Özbek ve ekibi yapılan ilk toplantıda teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Domenec Torrent ile yola devam etmesi beklenmeyen Özbek yönetimi birçok ismi gündemine alırken flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre daha önce Fenerbahçe'nin gündeminde de olan Paulo Fonseca da Galatasaray'ın muhtemel teknik direktör adayları arasında. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe olmadı Galatasaray'a geliyor! İşte Cimbom'un muhtemel teknik direktör adayları

Galatasaray Burak Elmas döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda 2 bin 208 oya ulaşan Dursun Özbek, 2 bin 73 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlunu geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

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Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan Özbek ve yönetiminin ilk toplantısı dün gerçekleştirilirken, gündemin bir numaralı maddesi teknik direktör konusu oldu.

Elmas yönetiminde takımın emanet edildiği Domenec Torrent'in performansı geldiği günden bu yana eleştirilirken Özbek ve yönetiminin İspanyol çalıştırıcı ile yola devam etmesi beklenmezken birçok isim listede.

İşte Galatasaray'ın muhtemel teknik direktör adayları:

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FATİH TERİM
Dursun Özbek ve ekibinin yönetime geçmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in tebrik mesajı attığı bilinirken, Özbek'in son başkanlık döneminde de Terim'in takımın başında olması 5. Terim dönemi ihtimalini ön plana çıkarıyor.

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IGOR TUDOR
2016/17 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış olan Igor Tudor'un ismi de tekrar Sarı-Kırmızılı ekip ile anılırken yönetim tarafında Hırvat teknik adam ile yola devam edilmesini isteyen isimler olduğu öğrenildi.

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OKAN BURUK
Adaylığın açıklayan ve sonrasında Dursun Özbek'in ekibine dahil olan Metin Öztürk'ün görüştüğü isimler arasında yer alan Okan Buruk teknik direktör konusunda en güçlü adaylardan bir tanesi. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı bilinen Buruk'un ailevi sebeplerden dolayı yurt dışında bulunduğu, görüşmeye davet edilirse hemen İstanbul'a geleceği de belirtiliyor.

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PAULO FONSECA
Galatasaray için gündeme gelen isimlerden biri ise Paulo Foncesca... Ajansspor'un haberine göre; Daha önce Fenerbahçe'nin de listesine aldığı Portekizli çalıştırıcı için Galatasaray devrede.

Dursun Özbek yönetimi, son olarak Roma'yı çalıştıran teknik direktör Paulo Fonseca ile temas sağladığı öğrenilirken başarılı çalıştırıcının, Fransız temsilcisi Lille ve İtalya'dan 2 takımın da listesinde yer aldığı biliniyor.

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MARCELO GALLARDO
Futbolculuk döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gallardo bu kez teknik direktör olarak Sarı-Kırmızılı kulüp ile ismi anılıyor. Marcelo Gallardo halihazırda River Plate'i çalıştırıyor.

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NURİ ŞAHİN
Antalyaspor ile başarılı işlere imza atan Nuri Şahin teknik direktörlüğüyle göz dolduruyor. Akdeniz temsilcisi ile ligi topladığı 59 puanla 7. sırada tamamlayan Şahin'in ismi de Galatasaray ile anılanlar arasında. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Antalyaspor'un bonservis bedeli talep edebileceği konuşulanlar arasında.

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