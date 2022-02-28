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  4. Son dakika: Fenerbahçe Paşa'da moral buldu! 90+'da gelen golle 3 puan...

Son dakika: Fenerbahçe Paşa'da moral buldu! 90+'da gelen golle 3 puan...

28.02.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maç çok hızlı başladı. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmaya tribünlerde ilgi azdı. Geçtiğimiz hafta için UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, bu maçı alarak taraftarlarını mutlu etmenin peşindeydi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşma 2-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Son dakika: Fenerbahçe Paşa'da moral buldu! 90+'da gelen golle 3 puan...

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Fenerbahçe'nin büyük baskısıyla başlayan maçta Kasımpaşa'lı oyuncular savunma yaparak cevap verdi. 27'inci haftanın son maçı 2-1'lik Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

ZAJC'TAN HARİKA GOL

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6'ıncı dakikada Rossi sol kanatta aldı topu, ceza alanındaki Zajc'ı gördü, Sloven oyuncu çaprazdan harika bir plaseyle topu ağlara gönderdi. Sarı-Lacivertliler bu jeneriklik golle 1-0 öne geçti.

KASIMPAŞA İKİNCİ YARIDA CEVAP VERDİ

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67'inci dakikada sol kanattan Mabil ortaladı, Muleka ceza alanında sert ve düzgün bir kafa vuruşuyla ağları sarstı ve skor 1-1'e geldi.

90+'DA GOL GELDİ!

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Karşılaşmanın son dakikasında Szalai takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

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Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde 2 futbolcu takımını yalnız bıraktı. Lacivert-beyazlı ekipte Jeffrey Bruma ile Sakıb Aytaç, sakatlıkları sebebiyle görev alamadı.

FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçının 11'ine göre 7 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa karşılaşmasında orta saha ve hücum hattı tamamen değişti. Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maça göre; Tisserand'ın yerine Kim Min-jae, Mert Hakan'ın yerine Zajc, Sosa'nın yerine Crespo, Valencia'nın yerine İrfan Can, Pelkas'ın yerine Arda Güler, Ferdi'nin yerine Rossi, Serdar Dursun'un yerine Berisha görev aldı. Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Osai-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Berisha."

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

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Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmana 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı.

İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA

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Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'de yer aldı. İrfan Can, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor, ligde ise GZT Giresunspor ve Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.
Milli futbolcu, 5 maçın ardından Kasımpaşa karşılaşmasında yeniden 11'de görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa Miha Zajc Arda Güler
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