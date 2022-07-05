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Son dakika: Fenerbahçe Real Madrid'den golcü getiriyor! Mariano Diaz için tüm şartlar zorlanıyor...

05.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri gerçekleştirilmişti. Portekizli hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, santrfor transferi için harekete geçmişti. Sarı - lacivertlilerin gündemine Real Madrid'den Mariano Diaz gelmişti. Dominikli yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Fenerbahçe Real Madrid'den golcü getiriyor! Mariano Diaz için tüm şartlar zorlanıyor...
Mariano Diaz

Mariano Diaz

DOM Dominik Cumhuriyeti
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de rota santrfor takviyesine çevrilmişti. Sarı - lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Mariano Diaz transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ŞARTLAR ZORLANIYOR

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Fenerbahçe, Real Madrid'in kadroda düşünmediği Mariano Diaz'ı almak için şartları zorluyor.

Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı - lacivertliler, İspanyol devinin maaşa ortak olmasını sağlayabilir. Sarı lacivertliler'in öncelikli hedefi Dominikli yıldızı ikna etmek...

REAL MADRID'İN HEDEFİ

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Real Madrid, kadroda düşünmediği Mariano Diaz'la yolları ayırmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır...

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; Real Madrid'in yıldız futbolcuyu kiralık olarak da gönderebileceği ve maaşının bir bölümünü ödeyebileceği öne sürüldü. Eflatun-Beyazlılar'ın asıl hedefi ise Mariano'yu bonservisiyle göndermek...

28 yaşındaki forvetin Real Madrid'e senelik maliyeti vergilerle birlikte 7.5 milyon Euro. Mariano'nun net maaşı ise 3.6 milyon Euro. Başarılı oyuncunun İspanyol deviyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

ACELECİ DAVRANMAYACAK

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Fenerbahçe, maliyeti düşürmek için öncelikli olarak başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu sayede maaşının bir bölümünü Real Madrid'in ödeme ihtimali de bulunuyor. Ancak İspanyol basınına göre Mariano, ayrılmaya sıcak bakmasına rağmen aceleci davranmayacak.

Yıldız futbolcunun mümkün olduğunca fazla teklif aldıktan sonra değerlendirme yapmak istediği kaydedildi.

"SEVECEĞİ BİR TAKIM BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

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Mariano Diaz'in menajeri David Aranda, geçen hafta AS Gazetesi'ne konuşarak, "Mariano'nun isteği artık Real Madrid'den ayrılmak. Burada güzel günler yaşadı. Şimdi ona seveceği bir takım bulmaya çalışacağız. Şu an için ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GETAFE DE DEVREDE

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Dominikli yıldızla Fenerbahçe dışında ilgilenen diğer takım Getafe. Ancak İspanyol ekibinin, Mariano'nun maaşını karşılama olasılığı son derece düşük görünüyor.


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