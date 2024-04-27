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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe sahasında 10 kişi Beşiktaş'ı devirdi, 3 puanı kaptı! Sarı-Lacivertliler zirve takibini sürdürdü

SON DAKİKA: Fenerbahçe sahasında 10 kişi Beşiktaş'ı devirdi, 3 puanı kaptı! Sarı-Lacivertliler zirve takibini sürdürdü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.04.2024 20:59
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Son dakika... Trendyol Süper Lig'de sona adım adım yaklaşılırken, 34. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler lider Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayarak takibe devam etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe sahasında 10 kişi Beşiktaş'ı devirdi, 3 puanı kaptı! Sarı-Lacivertliler zirve takibini sürdürdü

Şampiyonluk yolunda geçtiğimiz hafta puan kaybı yaşayarak büyük yara alan Fenerbahçe, ligin 34. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Sarı-Lacivertliler maçı 10 kişi tamamlayan rakibini 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürürken, Beşiktaş'ta kayıp sürdü.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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25' Beşiktaş'ta Al Musrati, Fred'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izledi ve Musrati'ye direkt kırmızı kart çıkardı.

BATSHUAYİ VE GOL

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30' Fenerbahçe'de Fred, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Tadic, ceza sahası içinde göğsüyle çok iyi indirdi. Batshuayi, yakın mesafeden gelişine vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

FARK 2'YE ÇIKTI

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70' Fred'in sol kanattan getirdiği topta Batshuayi pasını Szymanski'ye verdi. Syzmanski sağ kanatta bomboş olan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Boş pozisyonda topu alan İrfan Can Kahveci ayak içiyle şutunda topu köşeye bıraktı.

CENK TOSUN'DAN MUHTEŞEM GOL

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81' Fenerbahçe hızlı atağa çıkmaya hazırlanırken kaybedilen top bir anda Cenk Tosun'un ayağına geldi. Cenk, müthiş döndü ve sert bile vuruşla Livakovic'in sağına doğru topu 90'a gönderdi. Skor şimdi 2-1 oldu.

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