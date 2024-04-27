SON DAKİKA: Fenerbahçe sahasında 10 kişi Beşiktaş'ı devirdi, 3 puanı kaptı! Sarı-Lacivertliler zirve takibini sürdürdü

Şampiyonluk yolunda geçtiğimiz hafta puan kaybı yaşayarak büyük yara alan Fenerbahçe, ligin 34. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Sarı-Lacivertliler maçı 10 kişi tamamlayan rakibini 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürürken, Beşiktaş'ta kayıp sürdü.

KIRMIZI KART ÇIKTI

25' Beşiktaş'ta Al Musrati, Fred'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izledi ve Musrati'ye direkt kırmızı kart çıkardı.

BATSHUAYİ VE GOL

30' Fenerbahçe'de Fred, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Tadic, ceza sahası içinde göğsüyle çok iyi indirdi. Batshuayi, yakın mesafeden gelişine vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

FARK 2'YE ÇIKTI

70' Fred'in sol kanattan getirdiği topta Batshuayi pasını Szymanski'ye verdi. Syzmanski sağ kanatta bomboş olan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Boş pozisyonda topu alan İrfan Can Kahveci ayak içiyle şutunda topu köşeye bıraktı.

CENK TOSUN'DAN MUHTEŞEM GOL

81' Fenerbahçe hızlı atağa çıkmaya hazırlanırken kaybedilen top bir anda Cenk Tosun'un ayağına geldi. Cenk, müthiş döndü ve sert bile vuruşla Livakovic'in sağına doğru topu 90'a gönderdi. Skor şimdi 2-1 oldu.





